26.09.2025 15:52
Лживым западным политикам уже никто в мире не верит, и вряд ли они изменятся в ближайшем будущем. Об этом в интервью политическому обозревателю Григорию Азарёнку заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ДНР напомнил, как Запад на протяжении восьми лет обманывал Россию и Донбасс Минскими соглашениями.

«Можно обмануть один раз, и дальше тебе не поверят. И как тогда с тобой договариваться? Особенно, если ты говоришь от имени страны.

Поэтому сейчас окон возможностей [для переговоров и прекращения войны] крайне мало, и они захлопываются. Потому что со стороны участвующих в конфликте государств только наш президент [Путин], и союзник Александр Григорович [Лукашенко]. Они сказали, и держат своё слово. А западные страны не держат своего слова. В этом самая большая проблема», – сказал Пушилин.

По его мнению, пока что остаются надежда на то, что здравый смысл на Западе возобладает.

«Так будет меньше потерь, в том числе на поле боя. Это окно возможностей захлопывается на глазах, но оно всё-таки ещё есть», – подытожил глава ДНР.

