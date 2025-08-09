Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если Трамп захочет положить конец войне, он не сможет противостоять мощному лобби «ястребов». Об этом в интервью американскому журналисту Рику Санчесу заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, Трамп искренне хочет положить конец этой войне. Но он работает против очень мощного лобби, представленного людьми, заинтересованными в продолжении войны. Они зарабатывают миллиарды долларов на поставках оружия. А также Британия и другие заинтересованные стороны, которые на протяжении сотен лет мечтали уничтожить Россию, чтобы заполучить её огромные ресурсы», – сказал Прозоров.