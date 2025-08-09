Офицер СБУ: Войну остановить не получится – Трампу не совладать с мощным лобби

Максим Столяров.  
09.08.2025 23:25
Даже если Трамп захочет положить конец войне, он не сможет противостоять мощному лобби «ястребов». Об этом в интервью американскому журналисту Рику Санчесу заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, Трамп искренне хочет положить конец этой войне. Но он работает против очень мощного лобби, представленного людьми, заинтересованными в продолжении войны. Они зарабатывают миллиарды долларов на поставках оружия.

А также Британия и другие заинтересованные стороны, которые на протяжении сотен лет мечтали уничтожить Россию, чтобы заполучить её огромные ресурсы», – сказал Прозоров.

«Для всех этих людей это хорошая война, каждый её день приносит прибыль и наносит удар по России. А что происходит с Украиной и её гражданами, этих людей не волнует. Для них важно достичь своих целей и заработать денег. И я боюсь, что мистеру Трампу будет трудно противостоять этому лобби», – добавил офицер.

