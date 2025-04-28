Объединённая армия Европы не выстоит против России дольше недели – американский аналитик

Вадим Москаленко.  
28.04.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Лидеры многих европейских стран продолжают русофобствовать, хотя у них нет ресурсов для большой войны с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидеры многих европейских стран продолжают русофобствовать, хотя у них нет ресурсов для большой войны...

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«Да, европейские лидеры все еще упорствуют, они все еще занимают враждебную позицию. Но что они собираются с этим делать?

У них нет военной мощи. У них нет войск. В Великобритании за время правления Стармера 15 тысяч солдат добровольно уволились, сказав, что не будут служить под началом этого клоуна», – сказал Джонсон.

Он пожаловался, что в странах Запада многие всё ещё воспринимают войну по фильмам, но реально ЕС не сможет долго поддерживать боевые действия.

«У них нет военной мощи, у них нет промышленной базы. Одно дело – собрать армию и заставить ее воевать, но потом нужно обеспечить логистику, когда они расходуют боеприпасы любого калибра, которые нужно заменять.

Чтобы обеспечить войска боеприпасами, нужно наладить логистику, а это очень-очень сложно. И это особенно актуально для Европы. У них нет возможности обеспечить войска всем необходимым на передовой. Они могут начать наступление, но через неделю у них закончатся боеприпасы, еда, медикаменты, и тогда войскам придется сдаться», – подытожил он.

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