«Никакого отказа от территорий и НАТО!» – в Раде увлечённо чертят «красные линии»

Вадим Москаленко.  
13.03.2025 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже в случае перемирия Украина не должна отказываться от потерянных территорий – и продолжит свой курс в НАТО.

Об этом на заседании Верховной рады сказал скандальный депутат-русофоб и живодер Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае перемирия Украина не должна отказываться от потерянных территорий – и продолжит...

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«Давайте определим и четко укажем красные линии Украины! Это очень важно именно сейчас, через месяц это не потребуется.

Сейчас надо решить вопрос о будущем нашего государства. На мой взгляд, эти красные линии очевидны!

Первая – непризнание оккупированных территорий российскими. Даже если Россия продолжит их контролировать, де-факто, де-юре это украинские территории. Очень важно закрепить. Давайте сделаем это.

Вторая – суверенитет. На это будут направлены все усилия России, заставить нас ограничить армию, запретить нам двигаться в военные альянсы и так далее. Это недопустимо! Мы суверенная страна, сами определяем, какую армию иметь, к каким альянсам приобщаться», – призвал Гончаренко.

«Третья – гарантии безопасности. Да, мы видим, американцы не готовы стать основой этих гарантий безопасности, пусть это будет европейские, британские, но хотя бы с каким-то американским участием», – добавил подонок.

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