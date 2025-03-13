«Никакого отказа от территорий и НАТО!» – в Раде увлечённо чертят «красные линии»

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Даже в случае перемирия Украина не должна отказываться от потерянных территорий – и продолжит свой курс в НАТО.

Об этом на заседании Верховной рады сказал скандальный депутат-русофоб и живодер Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте определим и четко укажем красные линии Украины! Это очень важно именно сейчас, через месяц это не потребуется. Сейчас надо решить вопрос о будущем нашего государства. На мой взгляд, эти красные линии очевидны! Первая – непризнание оккупированных территорий российскими. Даже если Россия продолжит их контролировать, де-факто, де-юре это украинские территории. Очень важно закрепить. Давайте сделаем это. Вторая – суверенитет. На это будут направлены все усилия России, заставить нас ограничить армию, запретить нам двигаться в военные альянсы и так далее. Это недопустимо! Мы суверенная страна, сами определяем, какую армию иметь, к каким альянсам приобщаться», – призвал Гончаренко.