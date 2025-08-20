Неонацистам в Казахстане готовят полную свободу действий

В Казахстане различные «эксперты» и депутаты заговорили снова о декриминализации статьи, карающей за разжигание межнациональной розни, что может открыть ворота для небывалого роста русофобии.

Речь идёт о статье 174 УК РК, которая еще карает за разжигание социальной и сословной розни (с учётом того, что в республике нет официальных сословий, но они, как ни смешно, оказались записаны в Конституции и в УК). И по статье уже судили лидеров и рабочих активистов за призывы и участие в забастовках. Но сейчас речь идёт именно о том, чтобы вывести из-под уголовной ответственности многочисленных казахских националистов и убрать упоминание межнациональной розни из УК.

Естественно, что предложения такой «гуманизации» появились не случайно, а из-за потребности укрепить националистические движения и группы, которые сейчас используются для организации и проведения антироссийских информационных кампаний и создания атмосферы нетерпимости внутри общества. Правящая элита опирается на эту базу, и сейчас поставлена задача вывести из-под удара подконтрольных экстремистов.

Примечательно, что первым, кто выступил с такой инициативой еще в 2020-м году, был помощник и правая рука нынешнего президента Ерлан Карин, который является покровителем и защитником всех нацистов и пантюркистов в РК. Тогда эта поправка не прошла, но сейчас может осуществиться под разговоры о «реформировании и демократизации» правовой системы.

Ерлан Карин

В этом случае нацики получат полную свободу деятельности в деле травли русскоязычных, инородцев и всех неугодных в стране. Массовая русофобия захлестнёт города, а, главное, это послужит делу консолидации всех элементов, выступающих против участия РК в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. Практически тем самым будет создана основа для появления объединений, способных оказать влияние на предстоящие президентские и парламентские выборы с активной антироссийской повесткой. И это полностью укладывается в концепцию строительства моноэтнического государства

При этом нормы УК в отношении «сепаратизма» и других видов розни, угрожающих власти, будут только ужесточаться. Более того, в разное время депутаты и общественные деятели уже предлагали ввести ответственность «за отрицание голодомора», «за оскорбление реабилитируемых лиц» и «за оскорбление казахской нации». Соответственно, Ермек Тайчибеков, участники «Петропавловского совета трудящихся», мнимые «сепаратисты», как и арестованный блогер Аслан Толегенов будут и дальше сидеть в заключении, так как на них эта «гуманизация» не распространяется.

Более того, выясняются новые факты беспрецедентного давления следователей КНБ на Аслана Толегенова. Если ранее ему отказывали в медицинской помощи в СИЗО, то теперь речь идёт о запуске некого смонтированного видео, на котором он якобы сознаётся в «преступных деяниях» по заказу иностранных граждан. Правда, даже в КНБ сомневаются в эффективности такого хода. Об этом сообщил российский политолог Никита Мендкович.

Эксперт указывает, что непосредственно приказ на арест неугодного блогера, выступающего за сотрудничество с Россией, отдал всё тот же Ерлан Карин, являющийся ныне госсоветником:

«Вопрос о том, чтобы закрыть дело и спустить на тормозах обсуждается. По-моему, в КНБ многие не против уже забыть эту позорную историю и отпустить человека. Но наверху считают, что это будет явным поражением АП РК, так как указание «закрыть» Толегенова отдал лично Ерлан Карин при поддержке ряда чинов администрации еще в прошлом году. Предполагаю, что он надеялся использовать это дело для давления на всех местных левых и евразийских блогеров».

Версия о том, что дело Аслана Толегенова – это только начало в фабрикации уже целого широкого «заговора» якобы с участием пророссийских активистов и блогеров, высказывалась нами с самого начала. И теперь она косвенно подтверждается различными инициативами по «гуманизации» и выводу из-под уголовной ответственности будущих наци-штурмовиков.