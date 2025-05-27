Немцам снова захотелсь дешевого газа из России. Но не всем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкий журнал Spiegel пишет о том, что неработающе с 2022 года «Северные потоки» сумел расколоть немецкий политикум. Некоторые немецкие политики призывают начать переговоры с РФ о возобновлении работы газопроводов, в то время, как канцлер ФРГ Мерц поддерживает предложение ЕС ввести запрет на их использование.

Пока идут эти споры, три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» так и продолжают оставаться в нерабочем состоянии после подрыва при странных обстоятельствах в 2022 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Инициатором переговоров с Россией и возобновления работы СП и СП-2 выступил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, представляющий правящую партию ХДС.

По его мнению, Германия должна рассмотреть вопрос о восстановлении энергетического диалога с Россией и использовать трубопровод как «мост к переговорам».

В интервью изданию Zeit Online премьер Саксонии выразил мнение, что газопроводы Nord Stream, несмотря на саботаж и политическую напряжённость, могут стать «возможностью для начала диалога с Россией». Кречмер также отметил, что, по его мнению, Германия должна покрывать не менее 20% своих энергетических потребностей за счёт импорта российского газа.

Такое заявление вступает в диссонанс с текущей энергетической стратегии Евросоюза и Германии, ориентированной на отказ от ископаемого топлива из России и переход на альтернативные источники.

Однако, как отмечает издание, его заявление вызвало волну критики, прежде всего — со стороны партии «Союз 90/Зелёные».

«Кречмер глубоко заблуждается, если считает возможным сближение с Россией в момент, когда Путин вновь усиливает бомбардировки», – заявил один из ведущих представителей «Зелёных» и официальный спикер партии по энергетической политике Михаэль Кельнер.

Он также призвал канцлера Фридриха Мерца жёстко отреагировать на действия своего однопартийца:

«Фридрих Мерц не может позволить, чтобы его партийный заместитель диктовал внешнюю политику. Пришло время навести порядок в рядах ХДС, особенно учитывая важность позиции Германии в Европе», – считает спикер «Зеленых».

По мнению Келльнера, любое восстановление газового сотрудничества с Россией стало бы «прямым вкладом в военный кошелёк Путина»:

«Следуя логике Кречмера, мы должны и дальше финансировать войну России. Этого не может хотеть ни один здравомыслящий человек».

А вот глава непрошедшей на последних выборах в Бундестаг партии своего имени Сара Вагенкнехт поддержала в этом вопросе своего идейного антипода Кречмера:

«Михаэль Кречмер прав. Мы давно требуем, чтобы Германия начала переговоры с Россией о восстановлении Nord Stream — это в наших экономических интересах», – заявила она в интервью, добавив, что дешёвая энергия жизненно необходима для выхода из кризиса и спасения промышленности ФРГ.

«Чтобы остановить деиндустриализацию, нам нужно доступное топливо. Вместо того чтобы закупать дорогостоящий сжиженный газ из США и… из той же России, мы должны задействовать уже существующие трубопроводы», – указала Вагенкнехт.

Она также призвала Кречмера выступить с этой инициативой на уровне Бундесрата — верхней палаты парламента Германии. По её словам, ее партия BSW готова такую иницативу поддержать.

Журнал отмечает, что сегодня Германия получает газ в основном в виде сжиженного топлива — по морю, через третьи страны, по значительно более высокой цене. Это, по мнению критиков нынешнего курса, ставит под угрозу будущее промышленности и конкурентоспособность ФРГ.