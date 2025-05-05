«Не исключен превентивный удар»: Россия сумеет обеспечить безопасность Парада Победы
У ВС РФ есть козыри, которые позволят нивелировать угрозы киевского режима помешать параду в Москве на 9 Мая.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
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«У нас хватит сил, средств и возможностей обеспечить безопасность парада. Безусловно мы будем предпринимать превентивные меры. Но говорить о том, как и что будет сделано с нашей стороны, сейчас не целесообразно. Возможно, надо будет заранее разведать и нанести какой-то удар…
Но все тонкости, которые мы используем в своей работе, разглашать не целесообразно — зачем лишний раз раскрыть карты? А козыри у нас есть» – рассказал генерал-майор.
Он напомнил, что в в ноябре 1941 года армия провела парад на Красной площади, хотя гитлеровцы были на подступах к Москве.
«И немцы ничего не смогли предпринять в 1941 году. Если в тех условиях мы смогли провести парад, то и сейчас нам хватит ума и возможностей это сделать, не обращая внимание на уловки противника, который пытается посеять панику», – резюмировал Попов.
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