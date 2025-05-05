У ВС РФ есть козыри, которые позволят нивелировать угрозы киевского режима помешать параду в Москве на 9 Мая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

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«У нас хватит сил, средств и возможностей обеспечить безопасность парада. Безусловно мы будем предпринимать превентивные меры. Но говорить о том, как и что будет сделано с нашей стороны, сейчас не целесообразно. Возможно, надо будет заранее разведать и нанести какой-то удар…

Но все тонкости, которые мы используем в своей работе, разглашать не целесообразно — зачем лишний раз раскрыть карты? А козыри у нас есть» – рассказал генерал-майор.