Нам придется смириться с потерей территорий – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
11.02.2025 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Киеву следует согласиться с нынешней линией разграничения.

Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE» заявил бывший снайпер ВСУ, Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву следует согласиться с нынешней линией разграничения. Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE»...

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«Я абсолютно, к сожалению, уверен в том, что с какими-то территориями, которые сейчас незаконно оккупированы орками нам придется не отдать им, а то, что они останутся какое-то время под их влиянием, под их контролем. И нам главное сейчас не допустить, чтобы этих территорий стало больше. Но меня больше всего волнует вопрос, что дальше.

Допустим, для меня неприемлем, например, пункт о сокращении ВСУ, для меня неприемлемы пункты о сокращении вооружения. Для меня очень важно, будет ли помощь именно военная и присутствие военных из НАТО здесь, на территории Украины. Для меня очень важно, как будет дальше развиваться Украина в экономическом плане. Будут ли стоять какие-то условия насчет этого или не будут. НАТО, я понимаю, нам не светит, этот пункт у меня стоит на самом-самом крайнем месте», – заявил Прошинский.

По мнению украинского военного, приемлемым вариантом была бы остановка на линии разграничения.

«Я прекрасно понимаю, что мы не сможем, на данный момент из-за многих причин, эти причины в основном кроются не в рядах ЗСУ, эти причины больше кроются в том, что мы не смогли получить необходимую помощь за крайние три года для того, чтобы быть более эффективными на фронте. Я понимаю, нам не удастся вернуть захваченные территории даже до границ 2022 года», – резюмировал Прошинский.

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