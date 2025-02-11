Киеву следует согласиться с нынешней линией разграничения.

Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE» заявил бывший снайпер ВСУ, Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно, к сожалению, уверен в том, что с какими-то территориями, которые сейчас незаконно оккупированы орками… нам придется не отдать им, а то, что они останутся какое-то время под их влиянием, под их контролем. И нам главное сейчас не допустить, чтобы этих территорий стало больше. Но меня больше всего волнует вопрос, что дальше.

Допустим, для меня неприемлем, например, пункт о сокращении ВСУ, для меня неприемлемы пункты о сокращении вооружения. Для меня очень важно, будет ли помощь именно военная и присутствие военных из НАТО здесь, на территории Украины. Для меня очень важно, как будет дальше развиваться Украина в экономическом плане. Будут ли стоять какие-то условия насчет этого или не будут. НАТО, я понимаю, нам не светит, этот пункт у меня стоит на самом-самом крайнем месте», – заявил Прошинский.