Нацисты готовятся бежать из Одессы: «Москворотость повсюду, шквал русского музла»

А хотите поржать. На фоне хлева, в который нацисты превратили Одессу, и продолжают пинать еле теплящееся тело, нацист Музычко рыдает — ему ненавистен этот ватный город, его обижают, тут «дерьмо». И это просто праздник какой-то!

Вот как бесноватый «профессор» одесского универа описал свои будни:

«В очередной раз звонил в полицию, когда в очередной раз услышал из окна очередного одесского дома песню «Ты, моя Россия!» и что-то в этом роде. Громко. На всю улицу».

Полиция, конечно, не приехала, иначе бы Музычко обязательно похвастал.

«Конечно, очень прикольно создать себе пузырек и жить в нем и писать бравурные посты о классной украинской Одессе, где все идет по плану украинизаторов и дерусификаторов, но… На самом деле желательно даже не выходить из дома, не ездить в общественном транспорте, не ходить по улицам, не общаться с соседями. И это я еще даже не о мониторинге соцсетей — там мрак», — волает нацист.

И приводит реальные примеры «мрака».

«Если не закрывать уши и глаза, то можно увидеть и услышать: Москворотость повсюду. Шквал русского музла. Наглое и громкое прослушивание российского политического и исторического контента. Разговоры, от которых вянут уши. И еще многое».

И вот его вывод:

«При всем уважении к тем, кто не опускает руки, ношение розовых очков и бравурные заявления в стиле «не обращайте внимания, все идет как следует» — это не выход. Напротив, следует признать угрожающую и крайне неприглядную реальность крайне ватной и гадкой Одессы, города крайне некомфортного для украинцев. Города, где власть антиукраинская. Любить эту Одессу не за что. Ну, может только уважать отдельных людей, которые сидят на чемоданах, потому что сами все осознают. Особенно четко это чувствуешь, когда возвращаешься из странствий в настоящую Украину, где, собственно, и хочется жить, а не в этом всем дерьме. Тем более что здесь даже хваленое море и то засрали».

Они же и засрали — «странники».

Радуют и комментарии приверженцев секты Музычко:

«Ужас. Промоскальский ужас».

«…в который раз(!) услышала, что из-за таких, как я, началась война. Потому что просила прекратить разговор коренной крымчанки о том, что лучше было бы сразу чтобы все захватили… ее поддержало шесть пенсионеров в троллейбусе. Хорошо, что я выходила через две остановки. Терпеть это было невозможно даже три минуты. Они еще и агрессивны ко всему на украинском».

«…и постоянно чувствуешь реальную физическую боль от услышанного и увиденного: от москворотых детей, их родителей, заскорузлых в советском учителей, продавцов с их «женщиной» и «коренных одесситов»

«Одесса, Харьков, Днепр и Запорожье крайне русские города. Именно поэтому украинцам не комфортно там жить, потому что украинское мировоззрение там нужно выгрызать».

И т. п.

Вот только почему все эти сидящие на чемоданах оккупанты решили, что они успеют схватить барахло и убежать?..