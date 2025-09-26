На Украине рекордный запрос на остановку войны и переговоры «даже с русскими» – данные социологии

Вадим Москаленко.  
26.09.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 244
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, Украина


Воинственные настроения 2022 года на Украине канули в лету – сегодня лишь 11 процентов украинцев готовы воевать до конца.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воинственные настроения 2022 года на Украине канули в лету – сегодня лишь 11 процентов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отметим, что на обоих графиках хорошо видно, как зверское нацистское вторжение ВСУ в Курскую область на время приободрило горько плачущих сегодня украинских мешканцев.

«Запрос на переговоры огромный. В начале войны он был совсем другим, мы тогда были настолько сплочены, что вы видите – 73% говорили – воевать до возвращения Крыма и Донбасса. Но когда война уже затягивалась, известные «две-три недели» закончились, с каждым замером мы дошли до абсолютно противоположного мнения.

В целом украинцы разделились на две категории. 60% говорят, что нужно искать компромисс на переговорах, и примерно треть говорит, что нужно идти до освобождения всех территорий, или хотя бы до восстановления границ 2022 года.

Но когда ты спрашиваешь дальше… не о личном желании, а о реальном сценарии, то это уже делится вообще на 80% украинцев, которые говорят, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран», – отрапортовал социолог.

Он указал на ещё одну важную деталь.

«Только с апреля этого года мы добавили альтернативу – искать компромисс на переговорах с Россией. Потому что в 22 или 23 году к нам пришли люди в погонах или от Буданова, или откуда-то, и спросили: «Какие переговоры с Россией, ты о чём? Ты посмотри, мы побеждаем, мы отказываемся от любых переговоров»,

Посмотрите на цифры 22-23 гг. – абсолютное большинство украинцев за то, чтобы воевать до конца. И на сегодняшний день: 20% за прямые переговоры с русскими, 60% за переговоры с другими странами, но для решения дипломатическим путём. И только 11% реально оценивают то, что мы можем воевать до конца», – рассказал Антипович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить