«Мы не знаем, где брать деньги для Украины» – депутат Европарламента

Максим Столяров.  
27.11.2025 08:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 333
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Украина


Евросоюз до сих пор не определился, откуда брать деньги для финансирования Украины и антироссийской войны.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Германии Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз до сих пор не определился, откуда брать деньги для финансирования Украины и антироссийской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны быть честными: мы не знаем, как собираемся собрать 140 миллиардов евро для Украины на следующие несколько лет. Замороженные активы, или брать дополнительные доги? Мы не готовы, у нас нет чёткого ответа.

Давайте прекратим жаловаться на США, и добьёмся большего, используя достаточные финансовые ресурсы для защиты европейских интересов», – сказал Вебер.

Денег в условиях антироссийского угара действительно не хватает – нужно увеличивать отчисления на НАТО, как требует Дональд Трамп, да еще и финансировать создание собственной европейской армии.

«Сможем ли мы защитить себя? Европа будет тратить 190 миллиардов евро в год на оборону, если будем следовать целям НАТО. Это уровень, аналогичный США.

Нам нужны беспилотники, спутниковое наблюдение, ракеты, кибербригада. Мы должны работать над созданием объединённой европейской армии в долгосрочной перспективе.

Войны в Европе не будет, только если мы будем готовиться. Наращивание национальных Вооружённых сил – хорошо, но недостаточно», – добавил депутат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить