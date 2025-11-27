«Мы не знаем, где брать деньги для Украины» – депутат Европарламента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз до сих пор не определился, откуда брать деньги для финансирования Украины и антироссийской войны.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Германии Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны быть честными: мы не знаем, как собираемся собрать 140 миллиардов евро для Украины на следующие несколько лет. Замороженные активы, или брать дополнительные доги? Мы не готовы, у нас нет чёткого ответа. Давайте прекратим жаловаться на США, и добьёмся большего, используя достаточные финансовые ресурсы для защиты европейских интересов», – сказал Вебер.

Денег в условиях антироссийского угара действительно не хватает – нужно увеличивать отчисления на НАТО, как требует Дональд Трамп, да еще и финансировать создание собственной европейской армии.