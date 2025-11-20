Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Международный аэропорт Кишинева сегодня в первый раз заправлял самолеты самостоятельно, не прибегая к помощи компании «Лукойл Молдова». По словам молдавского министра энергетики Дорина Жунгиету, россияне сдали в аренду государственному предприятию «за ноль лей» все свое оборудование: несколько резервуаров, склад-хранилище, приборы для измерения качества, насосы перекачки и заправки самолетов.

Об этом министр заявил в интервью ТВ-8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что смена собственников не изменила качество топлива. 5 тыс тонн в день как поставлял, так и поставляет румынский НПЗ.

Сейчас ведутся переговоры о покупке этой инфраструктуры государством. Управлять этими активами будет «компания с хорошей репутацией».

«Мы не рассматриваем национализацию, потому что национализация непредсказуема. Там процессы могут длиться годами», – пояснил Жунгиету.

Также «Лукойл» ведет переговоры о продаже своих автозаправок в Молдове. Он владеет 110 из 600 молдавских АЗС.

«Думаю, что они уже получили, скорее всего, предложения от разных региональных игроков на покупку.

Они идут навстречу. Переговоры идут на достаточно позитивной ноте. Открытость есть. Но конечные решения будут принимать акционеры», – сказал Жунгиету.

Молдавский экономический обозреватель Олег Косых считает, что после ухода «Лукойла» цены в аэропорту взлетят.

«Вырастет цена. Потому что поменяется, скорее всего, логистика обеспечения керосином молдавского аэропорта. У «Лукойла» были свои отработанные схемы, а теперь тем, кто будет управлять этим складом в аэропорту, придется все это делать с колес быстро. Когда это случается, за это всегда приходится платить», — сказал Косых.

Российский политолог Юрий Баранчик возмущен ситуацией.

«Если Россию начинает гонять Молдавия, то все вопросы о возрождении какого-то там нашего имперского величия звучат как голоса из иного мира. Видимо, у «Лукойла» есть какой-то план. Ну а если же российская компания просто так рассталась со своей собственностью, утёрлась и пошла восвояси, то мысли возникают совсем печальные. Хоть бы взорвали её, что ли, чтобы не доставалась врагу», – написал Баранчик в своем тгк.

Последние годы популярность кишиневского аэропорта возросла. Число ежедневных рейсов увеличилось с 15-20 до 70-80. Из 4 миллионов пассажиров большинство украинцев – 1,1 миллиона человек. На втором месте румыны 900 тысяч. Россиян летает 130 тысяч.