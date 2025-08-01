Оправдываясь войной, украинское руководство должно построить ещё более жёсткую диктатуру с националистическим уклоном.

Об этом в интервью националисту Сергею Иванову заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, как можно вести тотальную войну, сохраняя гражданские свободы и не внедряя диктатуру. Я считаю, что есть одна альтернатива – либо диктатура, либо оккупация.

Если у нас не внедрена диктатура, если у нас не разогнан парламент, если у нас не разогнаны органы местного самоуправления, если у нас есть что-то такое в стране, что не подчиняется Ставке верховного главнокомандующего, то это очень плохо.

В условиях тотальной войны все самые демократические страны, которые научили нас демократии, внедряли диктатуру на время войны. Греческие полисы вводили диктатуру во время войны. Там была изобретена и зародилась демократия. Римская республика ввела диктатуру во время войны.

А иначе как вести эту войну? Я просто себе не представляю, у нас такая война ведется, когда каждый делает, что хочет, каждый болтает, что хочет. Не ликвидирована оппозиция, не ликвидирован парламент, не ликвидирована окончательно вата, когда не ликвидированы местные органы самоуправления, это просто какая-то глупость. Ну, к сожалению, у нас Зеленский не диктатор», – добавил нацист.