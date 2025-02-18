Лавров пообещал помочь Сербии справиться с цветной революцией

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич находится с официальным визитом в России. В Москве глава сербского внешнеполитического ведомства встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской и сербской делегациям удалось урегулировать вопрос сербского концерна НИС (Нефтяная индустрия Сербии), против которого ввела санкции в начале этого года прежняя администрация США за то, что 56,1% акций концерна принадлежат «Газпром нефти».

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«Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда те, кто привык к недобросовестной конкуренции, пытаются с помощью санкций помешать нашему совместному предприятию НИС. Это ведущая компания в сербской экономике, ее буквально вынуждают отказаться от сотрудничества с российским инвестором, и в этой связи мы договорились с нашими сербскими друзьями продолжать совместную работу, чтобы не нанести ущерба нашим общим интересам», — заявил Лавров.

Глава МИД России заявил, что подробно обсудил с Джуричем ситуацию в сфере энергетического сотрудничества, и отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Сербию и обеспечивает до 85% спроса на этот источник энергии. По его словам, законное и взаимовыгодное сотрудничество между Сербией и Россией не нравится определенным силам на Западе и они пытаются изменить свое положение на рынке, используя, как он заявил, нечестные методы конкурентной борьбы.

«По сути, продолжается та же линия, которую мы уже наблюдали в большинстве стран Евросоюза, откуда дешевый, доступный и безопасный российский газ вытесняется с целью заменить его американским сжиженным газом по гораздо более высоким ценам. Даже сами европейские лидеры начинают об этом говорить», – отметил Лавров.

Российский министр сделал акцент и на том, что руководство Сербии и президент Александр Вучич могут рассчитывать на поддержку России в своих усилиях по недопущению дестабилизации ситуации в стране.