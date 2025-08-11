Кремлю пока не до Алиева. Но «красную линию» он пересёк – эксперт

Ильхам Алиев своим хамским поведением и демонстративной поддержкой Зеленского добился того, что стал для Кремля в один ряд с русофобским режимом Майи Санду.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия сейчас проводит СВО и пытается отмахаться от этой проблемы. Но это не значит, что зарубку в Кремле по поводу Ильхама Алиева не сделали. Он мог делать всё, что угодно, но его демонстративные заигрывания с Зеленским и с Украиной – они пересекли красную линию.

Я убеждён, что определённые действия, по началу торгово-экономические, а потом и иные Россией в отношении Ильхама Алиева будут предприняты», – сказал Пилько.

«В отношении Азербайджана уже всё понятно. Конечно, в Москве он будет рассматриваться как нейтральное государство, но далее – нет. Враждебный политический режим.

Первое место Украина, а вторую и третью строчку держат режимы Майи Санду в Молдавии и режим Алиева в Азербайджане», – подчеркнул эксперт.

