Козни Запада провалились, экономика России растёт – Путин похвалил предпринимательское сообщество

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Несмотря на козни западных стран, России удалось не только удержать свою экономику от падения, но и продолжать её развивать.

Об этом на встрече с предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке: возрождение сельского хозяйства, строительный комплекс, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укреплении нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. То, что объём экономики России сегодня четвёртый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации. В последние два года в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях экономика России росла опережающими темпами: в позапрошлом году – 4,1%, а в прошлом – 4,3%. Хороший показатель. Причём этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер – напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг, финансов и так далее», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что в последние годы из-за санкций российская экономика столкнулась с рядом серьёзных вызовов.