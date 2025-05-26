Козни Запада провалились, экономика России растёт – Путин похвалил предпринимательское сообщество
Несмотря на козни западных стран, России удалось не только удержать свою экономику от падения, но и продолжать её развивать.
Об этом на встрече с предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке: возрождение сельского хозяйства, строительный комплекс, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укреплении нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового.
То, что объём экономики России сегодня четвёртый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации.
В последние два года в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях экономика России росла опережающими темпами: в позапрошлом году – 4,1%, а в прошлом – 4,3%. Хороший показатель.
Причём этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер – напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг, финансов и так далее», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что в последние годы из-за санкций российская экономика столкнулась с рядом серьёзных вызовов.
«Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, с нарушением привычных ранее механизмов платежей и международных расчётов.
Кроме того, с российского рынка, во многом по принуждению так называемых политических западных элит, ушёл ряд иностранных компаний.
И очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, рук не опустили, а, напротив, проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность. Сегодня это помогает стране идти вперёд», – добавил президент.
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