«Королевские ВВС вернутся в ядерную программу Британии» – Стармер

Константин Серпилин.  
25.06.2025 19:58
  (Мск) , Гаага
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Авиация, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, ЯО


Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подготовке к «самому большому усилению позиции Лондона за последнее поколение»

Об этом он заявил на пресс-конференции в Гааге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подготовке к «самому большому усилению позиции Лондона за...

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«Сегодня я могу объявить о последней серии новых инвестиций. Мы закупим не менее 12 истребителей F-35, и если потребуется, предоставим эти британские боевые самолёты для ядерного сдерживания. Наши постоянные средства ядерного сдерживания в море уже давно известны альянсу НАТО.

Этим заявлением мы ещё больше усиливаем нашу позицию в ответ на растущую ядерную угрозу. Это знаменует возвращение королевских ВВС к ядерному сдерживанию впервые за три десятилетия, что является самым большим усилением нашей позиции за последнее поколение», – воинствовал Стармер.

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