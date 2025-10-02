Комбат ВСУ уже объясняет пользу от отступления из Покровска

Усталость личного состава, хроническая нехватка б/к и интенсивность боевых действий постепенно стачивают оборону ВСУ на Покровском направлении.

Об этом на канале «Одесса Live» заявил воюющий под Покровском командир нацистского батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Украины Пётр Кузик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, ситуация очень непростая, они движутся и в локации, которую вы озвучили [на Родинское и Шахты]. В основном пытаются проникнуть, протиснуться по всему широкому фронту Покровского направления.

Разнообразные подразделения врага имеют разнообразные задачи, у некоторых задача просачивание глубоко в наш тыл между боевыми порядками, частично им это удавалось и удаётся, потому что очень большая интенсивность противостояния. Другие подразделения штурмуют конкретно наши позиции, у иных подразделений задача обхода, манёвра. Ведение боя непростое, здесь и оборонный бой, и встречные пехотные бои.

Задача очевидная – перерезать логистику [трассу Е-50 и дорогу через Гришино]. Это и мы пытаемся сделать, и они. На войне бодрым голосом говорить – нет, мы этого не допустим…Возможно всё! С теми проблемами у нас, которые никуда не делись – большая нехватка боекомплекта, измождённость личного состава и, мягко говоря, слабая пополняемость личного состава может привести к любому результату», – признал укро-комбат

В связи с этим, он не исключает и варианта отступления.

«Если сохраняется личный состав, то поверьте, все территории, а может даже больше, мы заберём назад. А если личного состава не будет, то и территории эти уже будут не нужны. Поэтому зарекаться на войне – это уже такой информацией могут апеллировать люди в высоких штабах»,  – добавил Кузик.

