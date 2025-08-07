«Клоуны, у вас нет карт»: Трамп вскрыл махинацию офиса Зеленского

Михаил Рябов.  
07.08.2025 23:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 404
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп заявил, что увидится с Владимиром Путиным вне зависимости от того, готов ли тот встречаться с Владимиром Зеленским.

«Нет, это не обязательно», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Интересно, что западная пресса пошла на подтасовку. В вопросе Трампу утверждалось, будто бы Путин с утра высказался о Зеленском «пренебрежительно».

На самом деле, российский лидер говорил о том, что для встречи с Зеленским нужно предварительно проработать все спорные вопросы, чего пока что не сделано.

Трамп также сказал, что судьба санкций, которыми он угрожает Москве, зависит от итогов переговоров с Путиным:

«Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него», – сказал Трамп, добавив, что пока что «очень разочарован» позицией Кремля, отказывающегося прекращать наступление ВС РФ.

«Я не хотел бы ждать долго, это ужасно. В месяц погибает примерно 20 тысяч человек, в основном, молодые люди, солдаты», – сказал Трамп.

Он, конечно, не уточнил, кто же накачивает Украину оружием, что обеспечивает продолжение бойни.

Однако важная деталь: брифинг Трампа раскрыл махинацию офиса Зеленского. Дело в том, что с утра газета New York Post написала, будто условием переговоров Трампа с Путиным является обязательная встреча последнего с Зеленским.

Статья была заказной и оплачена Киевом, утверждает брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский:

«Ермак сегодня в панике разместил там заказушную новость, что Трамп будет встречаться с Путиным, только если на встрече будет Зеленский. Трамп это опроверг. Клоуны, вам же сказали еще в марте – у вас нет карт», – написал Дубинский.

Метки: , ,

