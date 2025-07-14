Киев готовит России второй «донецкий Боинг»
Украинское руководство запускает над Киевом транспортные самолёты, чтобы спровоцировать Россию на сбитие «гражданского» судна.
Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил военный эксперт, редактор и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какой-то транспортный тяжелый самолет недавно летел в небе над Украиной, хотя вроде как небо там закрыто. И начали предполагать, что он привез на Украину что-то очень тяжелое. Крик и гром среди ясного неба начался по поводу того, а почему он спокойно пролетел, и мы его не сбили», – попросил прокомментировать ведущий.
«Да, это Ан-124-100, это известный воздушный грузовик для перевозки любой техники. Почему не сбили? Он мог вполне включить сигналы, что он гражданское судно. А то, что он летит в небе над Украиной, которая закрыта – ну, это значит, Украина разрешила пролет этого самолета.
То есть это что-то срочное, что доставили на Украину. Скорее всего, комплексы ПВО. Потому что Украина сейчас в них нуждается, как в воздухе. И, скорее всего, такая срочная доставка как раз и будет воздушным транспортом, который включит гражданский транспондер, и будет провоцировать нас на какую-нибудь ответную меру.
Если мы собьем гражданское судно, и все средства контроля и КАО это зафиксируют, мы получим второй донецкий Боинг. Скажут, на этом самолете везли гуманитарную помощь, медикаменты бедным детям», – сказал Леонков.
«Киеву сейчас нужны мощные провокации, потому что тема Киева уходит из мировой повестки. Трамп сказал, что теперь все за деньги. Европа, она не особо готова платить за Украину большие деньги, потому что американское оружие будет стоить дорого.
Поэтому здесь любая тема, чтобы можно было подхлестнуть быстрейшее формирование фондов, с которых что-то и будет оплачиваться, а что-то будет идти, как всегда, по карманам еврокомиссаров», – добавил он.
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