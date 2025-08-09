«Как с Украиной» – Запад решил провернуть в России старый сценарий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Стратегическое поражение России» на поле боя оказалось невозможным – поэтому Запад будет пытаться разжигать внутренние противоречия, тем более, что в РФ, как и на Украине давно правят потребительские ценности.

Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, бывшая помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У США есть доктрина 1948 года, что Россия для них – главная угроза. А как разрушить Россию? На фронте очень сложно сломить, мы воюем вопреки. У нас настолько вот эта сила духа у наших парней, я поражаюсь, мы меньшим контингентом воюем, мы меньшим вооружением воюем, у нас проблемы с БПЛА, и они продвигаются. Это не генералы, это наши солдаты продвигаются», – сказала Кашеварова.