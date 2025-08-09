«Как с Украиной» – Запад решил провернуть в России старый сценарий

Максим Столяров.  
09.08.2025 19:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 566
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


«Стратегическое поражение России» на поле боя оказалось невозможным – поэтому Запад будет пытаться разжигать  внутренние противоречия, тем более, что в РФ, как и на Украине давно правят потребительские ценности.

Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, бывшая помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У США есть доктрина 1948 года, что Россия для них – главная угроза. А как разрушить Россию? На фронте очень сложно сломить, мы воюем вопреки.

У нас настолько вот эта сила духа у наших парней, я поражаюсь, мы меньшим контингентом воюем, мы меньшим вооружением воюем, у нас проблемы с БПЛА, и они продвигаются. Это не генералы, это наши солдаты продвигаются», – сказала Кашеварова.

«И они видят, что Россия большая, мобилизационный ресурс еще огромный. Как этот его расшатать? Шатайте нравственность, что у них нет идеологии, они не едины, между собой все будут ругаться: почему мой пошел воевать, а этот не воюет?

Всё это делает только хуже в стране, где нет нравственности, нет единства, где правят потребительские ценности. Нечего защищать, получается. Вы размыли традиции, ценности, мораль. А человек думает: зачем я за них пойду воевать, для чего мне это нужно?

То есть, человек потерянный. У него уже отрубают корни. То, что произошло с Украиной», – добавила волонтёр.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить