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…после задержания в Киеве старушки в пилотке с красной звездой, которая пришла с цветами в парк Славы, добавить к «празднованию» 9 Мая в нацистской оккупации больше нечего. Она, показывая на символы Украины на полицейских шевронах, исчерпывающе сказала — мол, пусть эту свастику увидит весь мир.

Да, собственно, весь мир и видит…

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Одессу же искусственно попытались сделать 9 Мая пустынной.

«В отличие от прежних времен, в этом году не нашлось желающих провести в Одессе пропагандистскую пророссийскую акцию, известную под названием «Бессмертный полк», — написали подконтрольные нардепу-проститутке Гончаренко издания. — За годы полномасштабного вторжения количество желающих отмечать этот день одновременно со страной-агрессором, даже визуально намного меньше, чем в былые годы».

Не написали только о тотальном аусвайсе — блокпостах и бусах ТЦК возле победных мемориалов, пропускном режиме с выворачиванием карманов и сумок, проверке паспортов и телефонов — а нет ли гражданина на «Миротворце»? Конечно, есть!

Не написали о том, что весь день гончаренковские шавки скринили неугодных чиновников и депутатов, посмевших поздравить людей с Великим Праздником Победы — «ватные предатели!» — дабы запугать простых смертных…

Как сообщил телеграм-канал «Одесский партизан», накануне 9 Мая «по областным ТЦК прошла разнарядка на усиление «мобилизационных мероприятий». Основное внимание — потенциальные места сбора, куда могут прийти люди почтить память павших в Великой отечественной войне. Сюда же относятся частные дворы и закрытые зоны отдыха ЖК. Будут выискивать мужиков, очевидно, нелояльных режиму».

При всем этом, сравнивая с 21-м годом, когда невозможно было даже подсчитать участников Бессмертного полка из-за их космического количества, пропагандисты уверяют:

«К аллее Славы потянулись одесситы с цветами. Впрочем, ручеек возлагателей довольно скуден — в час не более 40 человек».

Не понимают, что для концлагеря — это не так уж и мало.

…а в Рени, что под Одессой, одновременно с Москвой запустили салюты. Скорее всего, эти люди уже арестованы. Это все что надо было знать о заявлениях нацистских пропагандистов о якобы добровольном желании не «отмечать этот день одновременно со страной-агрессором».