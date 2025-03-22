Интервью Суркова возбудило украинских пропагандистов

Игорь Шкапа.  
22.03.2025 18:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Стратегия России на расширение империи неизменна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в антироссийском пропагандистском издании «Новое время» пишет содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник.

Стратегия России на расширение империи неизменна. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в антироссийском пропагандистском...

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Таким образом он интерпретировал интервью французскому изданию L’Express экс-замглавы администрации президента РФ Владислава Суркова, курировавшего украинское направление и считающегося отцом минских соглашений.

«На мой взгляд, де-факто Сурков признает экзистенциальную угрозу Российской Федерации как империи. И те предостережения, которые он высказывает, уже реализовались. То есть когда в отношении расширения России он говорит, что «главное не увлекаться и не брать слишком большой кусок», то мне кажется, что он не столько пытается говорить о маркерах в реализации стратегии, но скрытым месседжем предупреждает, что Россия уже схватила значительно больше, чем может вынести», – полагает Мельник

Он отмечает, что всех «возбудила всех фраза Суркова «Сбалансированное распределение Украины должно будет включать долю Брюсселя».

«Думаю, что под названием Брюссель он имеет в виду не столько Европейский Союз, а отдельных его членов, которых мы хорошо знаем. Прежде всего понятно, что речь идет о Венгрии. Сегодняшняя ее власть не стесняется открыто говорить о территориальных претензиях к Украине, постоянно звучит сага о дискриминации венгров в Украине.

Конечно, это попытка на опережение поддержать те силы, которые сейчас мощно подают голос в Румынии,  есть то же самое и в Польше, и в Словакии. То есть это попытка подыграть радикальным настроениям в обществах этих стран и дать дополнительные аргументы тем политикам, которые сейчас рвутся к власти. В частности, мы видим это в Румынии», – продолжает автор..

Тем не менее появление интервью он считает тревожным сигналом.

«Чем эта статья опасна? Сейчас очень подходящий момент, и она хорошо резонирует с настроениями, сигналами, идущими от американской администрации. И очевидно, что те симпатики, как он их называет «путинисты и трамписты»,  уже объединенных им в идеологически близкое сообщество, которое, на его взгляд, сейчас формируется, должны сейчас подхватить эти идеи и развивать максимально. Поэтому такая задача очевидна. Это интервью Суркова — очередное подтверждение, что стратегия России неизменна, политика России как расширение империи также неизменна», – резюмирует Мельник.

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