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«Европа проснулась» и готовится воевать с Россией.

Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью киевскому пропагандисту, признанному экстремистом в РФ, Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она просыпалась с осени прошлого года. Во многих конференциях я участвовал, со многими европейскими политиками обсуждал. Все это понимали еще в преддверии выборов в США. Все уже готовились к победе Трампа. Поэтому сейчас европейских лидеров изумляет риторика, которой пользуется Трамп, но не сценарии его возможных действий», – сказал Касьянов.

По его информации, сейчас в ЕС проходят «интенсивные встречи военного руководства на высшем уровне».