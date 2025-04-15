Американский миллиардер Илон Маск начал поддерживать оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» только после того, как в ней прошла русофобская зачистка.

Об этом немецкий политик Ольга Петерсен заявила в интервью ютуб-каналу «Утро добрым не бывает», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент мы видим, что Илон Маск поддерживает «Альтернативу для Германии». Но почему-то он это начал делать только после того, как АдГ избавилась от всех, назовем это, пророссийских сил. Но я бы назвала их прогерманскими и пронемецкими. Это те люди внутри партии, которые хотели, в первую очередь, мира между нашими государствами», – сказала Петерсен.

Она сама была депутатом от АдГ гамбургского парламента. Но после того, как политик поехала как наблюдатель на президентские выборы в России, ее исключили из партии, лишили депутатской неприкосновенности и исключили из всех избирательных списков. Начались травля и преследования, и Петерсен была вынуждена бежать в Россию.