Илон Маск поддерживает АдГ, но только в русофобском изводе
Американский миллиардер Илон Маск начал поддерживать оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» только после того, как в ней прошла русофобская зачистка.
Об этом немецкий политик Ольга Петерсен заявила в интервью ютуб-каналу «Утро добрым не бывает», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На данный момент мы видим, что Илон Маск поддерживает «Альтернативу для Германии». Но почему-то он это начал делать только после того, как АдГ избавилась от всех, назовем это, пророссийских сил. Но я бы назвала их прогерманскими и пронемецкими. Это те люди внутри партии, которые хотели, в первую очередь, мира между нашими государствами», – сказала Петерсен.
Она сама была депутатом от АдГ гамбургского парламента. Но после того, как политик поехала как наблюдатель на президентские выборы в России, ее исключили из партии, лишили депутатской неприкосновенности и исключили из всех избирательных списков. Начались травля и преследования, и Петерсен была вынуждена бежать в Россию.
«Я продолжаю любить Германию, но на данный момент безопасней любить Германию из России. Это не столько с политикой связано, сколько вообще с инакомыслием в Германии. Я не единственный пример…
Я знаю много людей, которые столкнулись и с беспределом ювенальной юстиции, и с другими трудностями инакомыслия, когда их увольняли с работы, заводили уголовные дела. Они были вынуждены уехать из этого государства. Они не перестали любить Германию, но поняли, что она не настолько суверенна, чтобы предоставить фундаментальную демократию и свободу слова в полном понимании этих слов», – сказала Петерсен.
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