Илон Маск поддерживает АдГ, но только в русофобском изводе

Елена Острякова.  
15.04.2025 22:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 77
 
Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Американский миллиардер Илон Маск начал поддерживать оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» только после того, как в ней прошла русофобская зачистка.

Об этом немецкий политик Ольга Петерсен заявила в интервью ютуб-каналу «Утро добрым не бывает», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский миллиардер Илон Маск начал поддерживать оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» только после того,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На данный момент мы видим, что Илон Маск поддерживает «Альтернативу для Германии». Но почему-то он это начал делать только после того, как АдГ избавилась от всех, назовем это, пророссийских сил. Но я бы назвала их прогерманскими и пронемецкими. Это те люди внутри партии, которые хотели, в первую очередь, мира между нашими государствами», – сказала Петерсен.

Она сама была депутатом от АдГ гамбургского парламента. Но после того, как политик поехала как наблюдатель на президентские выборы в России, ее исключили из партии, лишили депутатской неприкосновенности и исключили из всех избирательных списков. Начались травля и преследования, и Петерсен была вынуждена бежать в Россию.

«Я продолжаю любить Германию, но на данный момент безопасней любить Германию из России. Это не столько с политикой связано, сколько вообще с инакомыслием в Германии. Я не единственный пример…

Я знаю много людей, которые столкнулись и с беспределом ювенальной юстиции, и с другими трудностями инакомыслия, когда их увольняли с работы, заводили уголовные дела. Они были вынуждены уехать из этого государства. Они не перестали любить Германию, но поняли, что она не настолько суверенна, чтобы предоставить фундаментальную демократию и свободу слова в полном понимании этих слов», – сказала Петерсен.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить