«Их нужно тысячи тысяч»: на Украине не верят в точность «Фламинго»

Игорь Шкапа.  
01.09.2025 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 276
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине пока не стоит возлагать слишком большие надежды на ракеты «Фламинго», ударами которых киевский режим угрожает России.

Такой вывод следует из заявления в эфире видеоблога «Фабрика новостей» экс-участника карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтера ВСУ Мирослава Гая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Похожие ракеты применялись даже во Второй мировой войне. И на тот момент из-за проблемы навигации, из-за проблем точности таких ракет для, скажем, создания какого-то реального ущерба – их применяли тысячами», – сказал бывший каратель.

При этом он сомневается и в точности «Фламинго», заметив, что к ним возникает очень много вопросов.

«Какое количество мы можем делать? Как они решили вопрос навигации? А с точки зрения опыта войн такие ракеты очень прекрасно видны радарам ПВО, в частности старым радарам советского типа, которые создавались против таких ракет. И, соответственно, они сбиваются системами ПВО – к тому же российского эталона. У России уже есть новые модифицированные образцы ПВО, модифицированные ракеты и так далее», – отметил укро-боевик.

Кроме того, он добавил, что обычно создание таких ракет с момента идеи до момента испытаний и постановки на вооружение занимает годы.

«А тут мы с вами слышим о ракете, которая создалась буквально за очень короткий срок. Хотя понятно, что сама технология таких ракет в мире известна. Она старая, она с прошлого века активно используется», – резюмировал Гай.

