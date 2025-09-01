«Их нужно тысячи тысяч»: на Украине не верят в точность «Фламинго»
Украине пока не стоит возлагать слишком большие надежды на ракеты «Фламинго», ударами которых киевский режим угрожает России.
Такой вывод следует из заявления в эфире видеоблога «Фабрика новостей» экс-участника карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтера ВСУ Мирослава Гая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Похожие ракеты применялись даже во Второй мировой войне. И на тот момент из-за проблемы навигации, из-за проблем точности таких ракет для, скажем, создания какого-то реального ущерба – их применяли тысячами», – сказал бывший каратель.
При этом он сомневается и в точности «Фламинго», заметив, что к ним возникает очень много вопросов.
«Какое количество мы можем делать? Как они решили вопрос навигации? А с точки зрения опыта войн такие ракеты очень прекрасно видны радарам ПВО, в частности старым радарам советского типа, которые создавались против таких ракет. И, соответственно, они сбиваются системами ПВО – к тому же российского эталона. У России уже есть новые модифицированные образцы ПВО, модифицированные ракеты и так далее», – отметил укро-боевик.
Кроме того, он добавил, что обычно создание таких ракет с момента идеи до момента испытаний и постановки на вооружение занимает годы.
«А тут мы с вами слышим о ракете, которая создалась буквально за очень короткий срок. Хотя понятно, что сама технология таких ракет в мире известна. Она старая, она с прошлого века активно используется», – резюмировал Гай.
