Государства уже нет, мы столкнулись с реальностью – украинский эксперт
Украинской власти нужно было уже давно принять реальность и соглашаться на требования России, чтобы сохранить то, что возможно.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ограничьте свои притязания и пойдите на то, что реально можно получить, потому что потом будет проблема. Нам всё время говорили, что мы «зрадныки», которые ошибаются и которые что-то не понимают. И когда Блинкен приезжал в мае прошлого года сюда с предложением, в том числе и от Путина, по поводу того, чтобы выходить из войны, то нет, стоял патриотический вой, что до границ 91-го года будем идти. Ну вот теперь сталкиваемся с объективной реальностью.
И объективная реальность очень-очень непритязательная, потому что, как мы видим, ситуация ухудшилась по всем фронтам, во всех смыслах и украинского государства. Но реально его уже нет, оно настолько пустое с точки зрения своих институциональных возможностей, с точки зрения реализации базовых функций государства, которые оно не может выполнять без внешней подушки.
И вот сейчас весь этот флер, который был на протяжении последних лет по поводу эффективного управления, по поводу того, что мы можем много себе позволить, потому что у нас курс удержали и то удержали – так удержали все с помощью американцев, европейцев, которые накачивали бабками», – заявил Романенко.
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