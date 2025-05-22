Государства уже нет, мы столкнулись с реальностью – украинский эксперт

Украинской власти нужно было уже давно принять реальность и соглашаться на требования России, чтобы сохранить то, что возможно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.