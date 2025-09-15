Гонец Трампа пожурил эстонцев: увидели русский истребитель и отпустили танкер

Нужно рискнуть, эскалировав ситуацию с Россией, чтобы сдвинуть процесс переговоров по Украине с мертвой точки.

Об этом в рамках форума YES заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле, надо поднимать риска и готовности принимать риск в такой ситуации. Это то, что исторически делали государства, и история имеет тенденцию повторяться.

Вот несколько примеров. Я был молодым воином в то время, и президент Никсон во время мирных переговоров в Париже относительно войны во Вьетнаме, – постоянно происходили какие-то задержки, – и он устроил так называемую рождественскую бомбежку Ханоя. Говорили, это эскалация войны, но он просто поднял ставки риска, он это сделал…

Я говорю еще раз от себя, не от имени президента Трампа, но если вы видите с позиции национальной безопасности, что все задерживается, отдаляется, иногда наступает время, когда надо принимать решение и делать шаг.

Это как с теневым флотом. Мы санкции против этого флота ввели, Эстония в конце концов шагнула, они арестовали временно русское судно в Балтийском море, и тогда русские что сделали? Они запустили перехватчик, который над кораблем пролетел, и эстонцы отпустили корабль, дали ему зайти в порт. Это вопрос, кто умеет применять давление. Это тот вопрос, который надо себе задать – какой уровень риска мы готовы взять на себя?» – заявил Келлог.

