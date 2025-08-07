Генерал ВСУ: Мы ничему не учимся, русские сносят наши полигоны с элитой

Россия наращивает число точных ударов по местам скопления украинских силовиков в глубоком тылу, тогда как, несмотря на огромные потери,  киевское командование не делает никаких выводов.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отмазка шикарная [«это война»], но не действенная. Внимание всё на удар по полигону в Черниговской области, но это же не один пример! За неделю до этого та же ситуация была в Кировоградской области. И потери на том полигоне были значительно больше! Это прошло мимо внимания, потому что это подразделение не вооружённых сил, а другой силовой структуры. И ВСУ не пришлось оправдываться, а та другая структура сделала вид, что ничего не случилось, хотя потери серьёзные.

Все обычно ищут виноватыми дроны. А наибольшая проблема в ВС – это мобильные телефоны, управление многими организмами происходит через мобильные телефоны. Точно так же огромная утечка информации через них. …Это было и в 15, 16 и в 19-м, и в 22-м, и 23, и 24 гг. Мы не делаем выводы, что у нас отсутствует нормальная система связи», – посетовал Кривонос.

«Я не отбрасываю непосредственную угрозу летательных аппаратов. Но они уже расстанавливают точки над «и», где они проводят результаты доразведки и уже могут корректировать огонь или навести ракету на интересующее русских место», – добавил укро-генерал.

