Генерал ВСУ: Границы – ерунда! Ждать развала РФ – вот где «перемога»
Пока существует Россия, нет никакой разницы, в каких границах Украина будет восстанавливать суверенитет.
Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая озвучила опрос среди подписчиков: «Что для вас справедливый мир?» и предложила четыре варианта: «возвращение к границам 1991 года», «возвращение к границам 24.02.22 г.», «гарантии безопасности и прекращение войны», «суд над военными преступниками».
«Развал Российской Федерации как субъекта независимого государства. Вот это справедливый мир. У вас в опросе нет? А у меня есть. Пятый вариант»,– отрезал Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: