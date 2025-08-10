Генерал ВСУ: Границы – ерунда! Ждать развала РФ – вот где «перемога»

Пока существует Россия, нет никакой разницы, в каких границах Украина будет восстанавливать суверенитет.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая озвучила опрос среди подписчиков: «Что для вас справедливый мир?» и предложила четыре варианта: «возвращение к границам 1991 года», «возвращение к границам 24.02.22 г.», «гарантии безопасности и прекращение войны», «суд над военными преступниками».

«Развал Российской Федерации как субъекта независимого государства. Вот это справедливый мир. У вас в опросе нет? А у меня есть. Пятый вариант»,– отрезал Кривонос.

