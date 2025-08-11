Генерал СВР: Условия Путина по-прежнему отвергаются американцами
Владимир Путин на Аляске вряд ли отступит от объявленных целей СВО и требований к Украине вывести войска из регионов, включенных в состав России.
Но пока что эти условия по-прежнему отвергаются Западом, заявил «ПолитНавигатору» генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.
«По итогам саммита, очевидно, будет достигнуто какое-то соглашение. Насколько его можно будет считать «похабным миром» – не знаю. До сих пор президент России стоял на позициях достижения тех целей, которые он объявил.
Мы же четко и ясно объявили наши условия: четыре территории, демилитаризация, денацификация и не вхождение Украины в НАТО. Я думаю, что это позиция, от которой президент не отступит.
Что из этого получится? Это не устраивает ни киевский режим, ни тех, кто стоит за ним, а это практически вся Европа и в определенном смысле США, которые пытаются играть роль какого-то «посредника», выступающего за мирное решение.
Но даже эти условия, которые мы выдвинули, они для Штатов тоже не приемлемы», – заявил Решетников.
