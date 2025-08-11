Генерал СВР: Условия Путина по-прежнему отвергаются американцами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин на Аляске вряд ли отступит от объявленных целей СВО и требований к Украине вывести войска из регионов, включенных в состав России.

Но пока что эти условия по-прежнему отвергаются Западом, заявил «ПолитНавигатору» генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.

