Генерал СВР: Условия Путина по-прежнему отвергаются американцами

Анатолий Лапин.  
11.08.2025 15:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1210
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Путин на Аляске вряд ли отступит от объявленных целей СВО и требований к Украине вывести войска из регионов, включенных в состав России.

Но пока что эти условия по-прежнему отвергаются Западом, заявил «ПолитНавигатору» генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.

Владимир Путин на Аляске вряд ли отступит от объявленных целей СВО и требований к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По итогам саммита, очевидно, будет достигнуто какое-то соглашение. Насколько его можно будет считать «похабным миром» – не знаю. До сих пор президент России стоял на позициях достижения тех целей, которые он объявил.

Мы же четко и ясно объявили наши условия: четыре территории, демилитаризация, денацификация и не вхождение Украины в НАТО. Я думаю, что это позиция, от которой президент не отступит.

Что из этого получится? Это не устраивает ни киевский режим, ни тех, кто стоит за ним, а это практически вся Европа и в определенном смысле США, которые пытаются играть роль какого-то «посредника», выступающего за мирное решение.

Но даже эти условия, которые мы выдвинули, они для Штатов тоже не приемлемы», – заявил Решетников.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить