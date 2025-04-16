Гауляйтеры Полтавы и Днепропетровска отчитались о российских прилетах

Игорь Шкапа.  
16.04.2025 09:52
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


На исходе вчерашнего дня российские дроны атаковали Днепропетровскую область.

По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, ПВО работала до поздней ночи.

На исходе вчерашнего дня российские дроны атаковали Днепропетровскую область. По словам главы областной военной...

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«Из-за атаки БпЛА есть разрушение на территории частного предприятия в Каменском. Возникли два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод», – написал гауляйтер.

При этом по Синельниковскому району прилетело порядка 10 авиабомб.

Атакована была и Полтавская область.

«В результате падения обломков вражеского БпЛА повреждена линия электропередач в Решетиловской общине. Без света остались два населенных пункта», – сообщил глава подконтрольной киевскому режиму Полтавской обладминистрации Владимир Когут.

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