Гауляйтеры Полтавы и Днепропетровска отчитались о российских прилетах

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На исходе вчерашнего дня российские дроны атаковали Днепропетровскую область.

По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, ПВО работала до поздней ночи.

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«Из-за атаки БпЛА есть разрушение на территории частного предприятия в Каменском. Возникли два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод», – написал гауляйтер.

При этом по Синельниковскому району прилетело порядка 10 авиабомб.

Атакована была и Полтавская область.