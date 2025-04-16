Гауляйтеры Полтавы и Днепропетровска отчитались о российских прилетах
На исходе вчерашнего дня российские дроны атаковали Днепропетровскую область.
По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, ПВО работала до поздней ночи.
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«Из-за атаки БпЛА есть разрушение на территории частного предприятия в Каменском. Возникли два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод», – написал гауляйтер.
При этом по Синельниковскому району прилетело порядка 10 авиабомб.
Атакована была и Полтавская область.
«В результате падения обломков вражеского БпЛА повреждена линия электропередач в Решетиловской общине. Без света остались два населенных пункта», – сообщил глава подконтрольной киевскому режиму Полтавской обладминистрации Владимир Когут.
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