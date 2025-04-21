Фролов: Проблема «партии похабного мира» вышла в публичную плоскость

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В российском руководстве есть влиятельные элитные круги госизменщиков, готовых ради снятия санкций на всё, вплоть до отказа от новых территорий РФ.

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия похабного мира не спит. Я почитал иноагентский ЖЖ «Ёж» о том, что некие группы в администрации президента, какие-то политтехнологи-методологи будут предлагать некие новые концепции, что России территории не нужны, нужны смыслы, нужны только смыслы – островки русской идентичности по всему миру. И в «Еже» сообщение, что эти методологи, которые остались в аппарате, которые стоят за этими чудовищными проектами, считают, что МИД уже тоже не нужен – то есть прямая угроза в адрес Лаврова и Небензи, что вы не нужны, освобождённые территории не нужны. К сожалению, в развитие этих теорий как бы православный министр спорта Дегтярёв заявил, что ради участия России в Олимпиаде мы выкидываем спортивные команды новых регионов России из орбиты Минспорта. Если это не измена, то что такое измена?», – сказал Фролов.