Французы должны быть готовы, что их дети погибнут в войне с Россией, – Генштаб Франции

Французы должны быть готовы к тому, что им и их детям придется погибнуть в возможной войне с Россией.

С таким заявлением перед мэрами городов выступил начальник Генштаба ВС Франции Фабьен Мандон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Женщины и мужчины, которые сегодня служат по всему миру, — это ребята от 18 до 27 лет. Они будут держать свою линию, только если почувствуют, что страна держится вместе с ними… Если наша страна дрогнет, потому что она не будет готова принять потерю своих детей и страдать экономически, потому что приоритет будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, — тогда мы под угрозой», – заявил Мандон.

Его слова не воодушевили некоторых участников мероприятия.

«Сейчас – не время и не место для таких заявлений. Это только напугает людей. Да, нам нужно планировать заранее и набирать людей, но мы не собираемся отправлять на войну детей», – считает глава комунны Принсэжоль-Мальбузон Ксавье Пудевинь.

Похожего мнения придерживается член французского парламента от левых сил Алексис Корбьер:

«Я не думаю, что начальник штаба армии должен выступать перед выборными должностными лицами и произносить подобные речи, которые я бы назвал политическими».

