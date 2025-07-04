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Президент Финляндии Александр Стубб отрицает, что Россия нападет на НАТО, когда СВО на Украине закончится, однако гнет свою линию о «гибридной угрозе» со стороны РФ на Балтике, перетягивая, таким образом, все внимание на свой северо-восточный фланг.

Свое видение он продвигал в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас они начинают строить инфраструктуру на границе с Финляндией почти так же, как это было во времена «холодной войны». Это вполне естественно. Но чтобы Россия начала тестировать пятую статью, когда они уже более трех лет находятся в состоянии войны, где НАТО даже не появлялась, я не думаю, что это хорошая идея. Вероятно, мы увидим продолжение гибридных атак. Это могут быть подводные кабели, общий саботаж и даже заказные убийства. Это обычный российский вид деятельности», – трепался Стубб.

Данное утверждение хоть и идет вразрез с последними заявлениями генсека НАТО Марко Рютте и немецких политиков, которые предрекают «нападение Россиии» через 5-7 лет, однако стратегически ничего не меняет в антироссийских подходах.