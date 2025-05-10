«Финансовый тупик Ватикана»: папское государство – на грани банкротства
На фоне избрания конклавом кардиналов нового римского Папы Льва XIV The Wall Street Journal поднимает закрытую от глаз общественности тему – финансов Ватикана. Посвященная этому публикация называется «Финансовый тупик Ватикана: что не смог изменить Папа Франциск».
В материале отмечается, что финансовые проблемы Ватикана тянутся десятилетиями, но особенно остро они проявились в последние годы понтификата Франциска. В его последние недели тема бюджета Святого Престола заняла почти все внимание: Папа принимал экономистов, подписывал указы, искал выход из кризиса. Но дефицит утроился с момента его избрания, пенсионный фонд почти исчерпался, а текущие расходы покрывались в основном за счет туризма — источника нестабильного и заведомо ограниченного.
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«Франциск пришел в Ватикан с твердым намерением навести порядок в финансах. Он нанял аудиторов, ввел строгие процедуры, начал очищать банк от подозрительных счетов. Но быстро выяснилось, что внутренняя система сопротивляется. Некоторые департаменты прятали бюджеты, деньги хранили наличными, а документацию вели в блокнотах. Аудиторам мешали, одного из них — Либеро Милоне — в итоге уволили по обвинению в шпионаже, которое сам он называл надуманным», – пишет газета.
Одна из самых острых финансовых проблем Ватикана – состояние его пенсионного фонда.
«На первый взгляд — идеальная система: почти все работники Ватикана — без иждивенцев, живут скромно. Но внутри — масса проблем. Деньги плохо инвестированы, взносы занижены, обязательства растут. Осенью прошлого года Франциск в официальном письме признал: без срочных изменений фонд в скором времени перестанет справляться», – говорится в статье.
Дошло до того, что в эпицентре финансового скандала оказался особо приближенный к покойному Франциску и считавшийся одним из его возможных преемников кардинал Джованни Анджело Беччу. Но вместо борьбы за тиару последний угодил на скамью подсудимых.
«Один из самых громких эпизодов обвинения связан с выкупом похищенной монахини в Африке. Ватикан перевел сотни тысяч евро через «консультантку по безопасности», которая обещала организовать освобождение. Деньги пошли на люксовые отели, шопинг и дизайнерские вещи, а сама монахиня в итоге была освобождена другими силами. Незадолго до суда Беччу тайно позвонил Франциску, включил диктофон и попытался зафиксировать, что тот якобы одобрял сделку. Помимо этого, Беччу обвиняют в растрате церковных средств и провальной инвестиции в лондонскую недвижимость на сотни миллионов евро», – пишет газета.
WSJ отмечает, что Ватикан владеет колоссальным культурным наследием — от фресок Микеланджело до редчайших рукописей. Но все эти сокровища не рассматриваются как активы: в балансе они указаны по символической цене — один евро. Их невозможно продать, но расходы на охрану, страхование и обслуживание растут. Это один из парадоксов: государство, обладающее бесценными объектами, не может покрыть базовые расходы.
«Реформа бюджета во многом уперлась в политику: попытки упорядочить расходы и ввести контроль вызывали сопротивление департаментов, которые привыкли к автономии. Даже когда обнаруживались нарушения, Папа иногда предпочитал не публичный разбор, а кулуарное урегулирование. Речь шла не просто о деньгах — а о распределении власти внутри Ватикана», – говорится в статье.
Теперь этот груз проблем ляжет на плечи нового Папы. Роберт Франсис Прево из США унаследовал от Франциска не только реформаторскую повестку, но и весь клубок нерешенных проблем: дефицит, кризис доверия и сопротивление внутри системы.
«Его избрание — сигнал, что реформы продолжатся. Но чтобы они сдвинулись с места, одного желания будет недостаточно — придется ломать традиции, которые веками казались незыблемыми», – резюмирует газета.
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