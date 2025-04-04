Европа запросила американские дальнобойные ракеты – главком НАТО
Выход США из подписанного с Россией договора о стратегических наступательных вооружениях был полезен. Это позволяет Штатам размещать свое оружие на важных для Вашингтона театрах военных действий.
Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, это было очень полезно. Я думаю, что выход из договора по стратегическим наступательным вооружениям был очень важным шагом, и теперь мы должны извлечь из этого выгоду на всех соответствующих театрах военных действий.
Многоцелевая оперативная группа армии с дальнобойными орудиями — это ключевой компонент. В ней есть несколько систем, как вы, наверное, знаете, и есть запрос на размещение одной из них в Европе», – заявил Каволли.
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