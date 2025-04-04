Европа запросила американские дальнобойные ракеты – главком НАТО

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Выход США из подписанного с Россией договора о стратегических наступательных вооружениях был полезен. Это позволяет Штатам размещать свое оружие на важных для Вашингтона театрах военных действий.

Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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