Европа запросила американские дальнобойные ракеты – главком НАТО

Анатолий Лапин.  
04.04.2025 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Выход США из подписанного с Россией договора о стратегических наступательных вооружениях был полезен. Это позволяет Штатам размещать свое оружие на важных для Вашингтона театрах военных действий.

Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выход США из подписанного с Россией договора о стратегических наступательных вооружениях был полезен. Это...

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«Я думаю, это было очень полезно. Я думаю, что выход из договора по стратегическим наступательным вооружениям был очень важным шагом, и теперь мы должны извлечь из этого выгоду на всех соответствующих театрах военных действий.

Многоцелевая оперативная группа армии с дальнобойными орудиями — это ключевой компонент. В ней есть несколько систем, как вы, наверное, знаете, и есть запрос на размещение одной из них в Европе», – заявил Каволли.

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