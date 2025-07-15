Еще одно издание США угрожает ударом по Москве и Питеру. В Киеве внезапно усомнились в эффективности «Томагавков»

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Информацию о том, что потенциальный удар американскими ракетами по Москве и Петербургу обсуждался во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, теперь подтверждает еще одно издание – Financial Times, вслед за Washington Post.

«По словам двух человек, осведомленных о телефонном разговоре, Трамп дал понять, что поддерживает эту идею, описывая стратегию как направленную на то, чтобы «заставить их [россиян] почувствовать боль» и заставить Кремль сесть за стол переговоров. Западный чиновник, проинформированный о звонке, заявил, что разговор отражает растущее желание западных партнеров Украины поставлять дальнобойное оружие, способное «принести войну москалям» — мнение, которое в последние недели в частном порядке высказывали и американские официальные лица», – пишет FT.

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Газета напоминает, что Россия ранее в своей ядерной доктрине снизила порог для применения оружия массового поражения. Это произошло после атак Atacms и Storm Shadow по «старым» российским регионам.

«Россия неоднократно угрожала атаковать западные объекты в ответ на поставки Западом современного оружия на Украину, но до сих пор этого не сделала», – замечает издание.

«По словам трех осведомленных источников, дискуссия между Трампом и Зеленским привела к тому, что на прошлой неделе в Риме американская сторона поделилась с украинским президентом списком потенциального оружия для Киева. В ходе встречи с представителями Минобороны США и посредниками из правительств стран НАТО Зеленский получил список ударных систем большой дальности, которые потенциально могут быть предоставлены Украине посредством поставок третьим лицам. Эта договоренность позволила бы Трампу обойти действующий запрет Конгресса на прямую военную помощь США, разрешив продажу оружия европейским союзникам, которые затем передавали бы эти системы Киеву. Украинцы запросили ракеты «Томагавк» — высокоточные крылатые ракеты с дальностью действия около 1600 км. Но администрация Трампа, как и администрация Байдена, была обеспокоена несдержанностью Украины, сообщил источник», – говорится в публикации.

«Хотя остается неясным, поставит ли Вашингтон такое оружие, обсуждение подчеркивает растущее разочарование Трампа отказом президента России Владимира Путина участвовать в переговорах о прекращении огня, предложенных президентом США», – уточняет издание.

Американист Максим Сучков связывает серию агрессивных «сливов» с «нарциссической натурой Тармпа».

«Если кто-то делает не так, как он того хочет, значит тот человек не желает ему добра. Любил бы – делал бы как Трамп говорит. А раз бьет [Украину] – значит не любит [Трампа]. Что у Путина могут быть мотивы более высокого порядка не делать так, как Трамп просит (тем более, что ничего конкретного Трамп так и не предложил) Трампу принять сложно», – поясняет он.

Эксперт полагает, что Вашингтон уже не верит в возможность победы ВСУ даже при помощи Запада.

«Трамп хочет отомстить, дать Москве понять, что без него ничего у неё не выйдет. В оперативно-тактическом плане это значит замедлить продвижение российских войск», – пишет Сучков.

Интересно, что сами ВСУшники не особо верят в поставки «Томагавков».