Появление немецких ракет Taurus на вооружении украинской армии резко изменит ситуацию, ведь они способны добивать до Москвы.

Об этом заявил левый политик и отставной дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они могут, по моим оценкам, два года передавать Украине оружие без американцев – для поддержания сопротивления. Конечно, Украина с их помощью не сможет проводить наступательные операции. Но им этого и не надо – «давайте, ослабляйте друг друга».

Самое страшное, если 6 мая Мерц будет избран канцлером (а вопрос формальный – коалиционное соглашение подписано) – «Мы поставим Украине ракеты Taurus». Они добивают до Москвы! Он же как хитро: «Ну а что? Французы, англичане поставляют Scalp и Storm Shadow». Но там до 300 км дальность! А тут – 590! С точки зрения боевых действий это совсем другая вещь!

Причем, если раньше Мерц что-то такое: «Я буду, только если мне другие страны дадут добро», сейчас он с этого начинает свинчивать. Это страшно опасная вещь. Это сползание в Третью мировую. Человек, который собирается стать канцлером, – легковесный», – обеспокоен Платошкин.