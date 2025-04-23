«Это страшно опасная вещь»: ВСУ ждут от Мерца ракеты к 9 мая, добивающие до Москвы

Михаил Рябов.  
23.04.2025 18:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Появление немецких ракет Taurus на вооружении украинской армии резко изменит ситуацию, ведь они способны добивать до Москвы.

Об этом заявил левый политик и отставной дипломат Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Появление немецких ракет Taurus на вооружении украинской армии резко изменит ситуацию, ведь они способны...

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«Они могут, по моим оценкам, два года передавать Украине оружие без американцев – для поддержания сопротивления. Конечно, Украина с их помощью не сможет проводить наступательные операции. Но им этого и не надо – «давайте, ослабляйте друг друга».

Самое страшное, если 6 мая Мерц будет избран канцлером (а вопрос формальный – коалиционное соглашение подписано) – «Мы поставим Украине ракеты Taurus». Они добивают до Москвы! Он же как хитро: «Ну а что? Французы, англичане поставляют Scalp и Storm Shadow». Но там до 300 км дальность! А тут – 590! С точки зрения боевых действий это совсем другая вещь!

Причем, если раньше Мерц что-то такое: «Я буду, только если мне другие страны дадут добро», сейчас он с этого начинает свинчивать. Это страшно опасная вещь. Это сползание в Третью мировую. Человек, который собирается стать канцлером, – легковесный», – обеспокоен Платошкин.

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