Эксперт рассказал, почему «Буревестник» вызывает такой ужас на Западе
Страх Запада перед межконтинентальной крылатой ракетой на ядерном двигателе «Буревестник» заключается не в её разрушительных свойствах.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Просто, «Буревестник» – наиболее закрытая разработка из той самой «семёрки Путина», и она вызывает на Западе сакральный ужас. Достаточно вспомнить, что год назад рассказывали, что вроде бы обнаружили, где будет «Орешник» базироваться.
Конечно, полная чушь, но суть та, что это вызвало такое активное обсуждение на Западе. Всё секретное, такое не светящееся, с такими оригинальными характеристиками – вызывает неподдельный интерес на Западе», – сказал эксперт.
«Она не мощнейшая [ракета], она специфичная и способная выполнять очень нетривиальные задачи. Крылатая ракета, которая может летать очень-очень долго. Минимум, несколько суток она в воздухе может висеть. И за счёт этого она может нанести внезапный удар там, где её не ожидают.
А все эти рассказы, что она Хиросиму за собой… радиоактивный след оставляет – это заявления, не имеющие ничего общего с действительностью», – объяснил Рамм.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: