Эксперт рассказал, почему «Буревестник» вызывает такой ужас на Западе

Максим Столяров.  
11.08.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 928
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, ЯО


Страх Запада перед межконтинентальной крылатой ракетой на ядерном двигателе «Буревестник» заключается не в её разрушительных свойствах.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страх Запада перед межконтинентальной крылатой ракетой на ядерном двигателе «Буревестник» заключается не в её...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Просто, «Буревестник» – наиболее закрытая разработка из той самой «семёрки Путина», и она вызывает на Западе сакральный ужас. Достаточно вспомнить, что год назад рассказывали, что вроде бы обнаружили, где будет «Орешник» базироваться.

Конечно, полная чушь, но суть та, что это вызвало такое активное обсуждение на Западе. Всё секретное, такое не светящееся, с такими оригинальными характеристиками – вызывает неподдельный интерес на Западе», – сказал эксперт.

«Она не мощнейшая [ракета], она специфичная и способная выполнять очень нетривиальные задачи. Крылатая ракета, которая может летать очень-очень долго. Минимум, несколько суток она в воздухе может висеть. И за счёт этого она может нанести внезапный удар там, где её не ожидают.

А все эти рассказы, что она Хиросиму за собой… радиоактивный след оставляет – это заявления, не имеющие ничего общего с действительностью», – объяснил Рамм.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить