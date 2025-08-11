Эксперт рассказал, почему «Буревестник» вызывает такой ужас на Западе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страх Запада перед межконтинентальной крылатой ракетой на ядерном двигателе «Буревестник» заключается не в её разрушительных свойствах.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Просто, «Буревестник» – наиболее закрытая разработка из той самой «семёрки Путина», и она вызывает на Западе сакральный ужас. Достаточно вспомнить, что год назад рассказывали, что вроде бы обнаружили, где будет «Орешник» базироваться. Конечно, полная чушь, но суть та, что это вызвало такое активное обсуждение на Западе. Всё секретное, такое не светящееся, с такими оригинальными характеристиками – вызывает неподдельный интерес на Западе», – сказал эксперт.