Экс-глава разведки Пентагона признал, что американцы причастны к атаке СБУ на ядерную триаду РФ

Анатолий Лапин.  
18.06.2025 10:39
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецслужбы, США, Украина


Нынешняя администрация США якобы была не в курсе операции «Путина», которую Украина провела, ударив по самолетам стратегической авиации России, но об этом знали американские спецслужбы.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил бывший директор разведуправления Пентагона, экс-советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя администрация США якобы была не в курсе операции «Путина», которую Украина провела, ударив...

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«Это была крупная операция против части российской ядерной триады. Это чрезвычайно опасная эскалация, которая, я считаю, была абсолютно не нужна. И она планировалась, как утверждается, в течение полутора лет, и я полагаю, что невозможно вообще себе представить, что кто-либо в Соединённых Штатах в разведсообществе США не был в курсе. Может быть, да, кто-то был в контакте с предшествующей американской администрацией и разведывательными представителями той эпохи, не с текущей.

Поэтому должны ли Соединенные Штаты, должен ли президент США, должна ли Тулси Габберт, руководитель Национального разведывательного агентства, проводить расследование, знали мы об этом или нет? Абсолютно так. Я считаю, что так складывается, что это было некоторым сюрпризом для администрации Трампа, и это нехорошо. Если кто-либо вообще в разведсообществе Соединенных Штатов был в курсе этой операции заранее и не проинформировал президента Трампа, то тогда их необходимо привлечь к ответственности», – заявил Флинн.

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