Дугин: Трамп по глупости может выдвинуть оскорбительные условия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Существенным продвижением российско-американских отношений может послужить то, что с приходом трампистов ушла повестка демократов, когда в любом здравом подходе к диалогу с Москвой просматривался «кремлёвский след».

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Они [уходящие демократы] создали ложный образ, демонизируя Россию, представив как слабую страну, которая может проиграть конфликт с маленькой Украиной. Я думаю, они подготовили смену власти в Сирии, чтобы продемонстрировать, что Россия «слаба», и с ней надо говорить с позиции силы – очень много зла они создали в наших отношениях. Это серьёзные препятствия. И хотя Трамп делает удивительно дерзкие шаги, преодолевая всё это, проблем хватает. Главная опасность, что даже желая завершить конфликт на Украине, Трамп может предложить такие условия, которые в его глазах будут казаться вполне доброжелательными, а для нас – оскорбительными и неприемлемыми. На это работали демократы, и эта угроза ещё не снята», – сказал Дугин.

При этом он подчеркнул, что в политике США больше не действует принцип «путинский шпион», «Рашагейт» и т.д.