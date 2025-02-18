Дугин: Трамп по глупости может выдвинуть оскорбительные условия
Существенным продвижением российско-американских отношений может послужить то, что с приходом трампистов ушла повестка демократов, когда в любом здравом подходе к диалогу с Москвой просматривался «кремлёвский след».
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Они [уходящие демократы] создали ложный образ, демонизируя Россию, представив как слабую страну, которая может проиграть конфликт с маленькой Украиной. Я думаю, они подготовили смену власти в Сирии, чтобы продемонстрировать, что Россия «слаба», и с ней надо говорить с позиции силы – очень много зла они создали в наших отношениях.
Это серьёзные препятствия. И хотя Трамп делает удивительно дерзкие шаги, преодолевая всё это, проблем хватает.
Главная опасность, что даже желая завершить конфликт на Украине, Трамп может предложить такие условия, которые в его глазах будут казаться вполне доброжелательными, а для нас – оскорбительными и неприемлемыми. На это работали демократы, и эта угроза ещё не снята», – сказал Дугин.
При этом он подчеркнул, что в политике США больше не действует принцип «путинский шпион», «Рашагейт» и т.д.
«Те, кто давали показания о «русском вмешательстве» в американскую политику, оказались сейчас под следствием. Теперь это чревато уголовным преследованием, поскольку это уже клевета и вопрос подсудный.
Соответственно, этого аргумента больше нет у противников улучшения отношений между США и Россией…
Но глобалисты не были бы той страшной силой, если бы у них в запасе не было бы каких-то ещё аргументов. Это большая борьба, Трамп ведёт антиглобалистскую революцию в США и в Европе.
Это не значит, что с ним будут лёгкие переговоры, наоборот, они будут очень трудные. Но тем не менее, это будут разговоры обо всём, не только об Украине», – добавил философ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: