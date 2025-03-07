Дроздов: Редкоземельная сделка обесценила войну до последнего украинца

Владимир Зеленский своими руками перевёл ценностную базу войны в сырьевую.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как-то вся эта ценностная основа войны за последние полгода поплыла. И вместо неё пришли уже прагматические ресурсно-сырьевые темы. Это случилось как раз с подачи нашего правителя осенью прошлого года в «плане победы», подготовленном самим Зеленским, где как раз впервые за всю войну был предложен этот сырьевой пункт.

И когда теперь власть, которая сама перевела ценностную базу войны в сырьевую, будет где-то апеллировать к той высокопарности, к высоким материям, к высоким ценностям и устремлениям, оно уже не будет так срабатывать. Потому что поменялась сама оценочная оптика и оценочные критерии войны», – сокрушается Дроздов.