Дроздов: Редкоземельная сделка обесценила войну до последнего украинца

Тарас Стрельцов.  
07.03.2025 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Редкозёмы, США, Украина


Владимир Зеленский своими руками перевёл ценностную базу войны в сырьевую.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский своими руками перевёл ценностную базу войны в сырьевую. Об этом в эфире...

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«Как-то вся эта ценностная основа войны за последние полгода поплыла. И вместо неё пришли уже прагматические ресурсно-сырьевые темы. Это случилось как раз с подачи нашего правителя осенью прошлого года в «плане победы», подготовленном самим Зеленским, где как раз впервые за всю войну был предложен этот сырьевой пункт.

И когда теперь власть, которая сама перевела ценностную базу войны в сырьевую, будет где-то апеллировать к той высокопарности, к высоким материям, к высоким ценностям и устремлениям, оно уже не будет так срабатывать. Потому что поменялась сама оценочная оптика и оценочные критерии войны», – сокрушается Дроздов.

«И сейчас вся там максима воевать до конца, воевать до победы – он на фоне этой новой мировой конъюнктуры, где уже очень прагматичные, циничные взгляды на войну начинают не то что превалировать, они вообще становятся единственными доминантными. Все эти максимальные опции уже отходят на третий план, и оно уже не будет так восприниматься обществом и мировым сообществом. Потому что вся эта опция прекращения войны и цена прекращения войны даже не очень приятная, она уже перекрывает всё предыдущее, на чём можно было выезжать предыдущие два-три года», – негодует русофоб.

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