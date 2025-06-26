Депутат АдГ: Если абстрагироваться, что активы РФ ворованные – можно восстановить за их счёт СП-2

Константин Серпилин.  
26.06.2025 21:59
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 270
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина


Немецкие «зелёные» перепутали парламент Германии с Верховной радой и защищают интересы чужого государства.

Об этом в Бундестаге заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкие «зелёные» перепутали парламент Германии с Верховной радой и защищают интересы чужого государства. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зелёные» совершенно открыто просят передать Зеленскому замороженные активы на сумму 260 млрд.евро. Я повторяю: 260 млрд. российских активов не должны достаться Германии. «Союз 90/Зелёных» просто хочет подарить их Украине. Уважаемые коллеги из партии «зелёных», вы, очевидно, путаете немецкий Бундестаг с украинской радой. Вы здесь не представляете немецких интересов, вы являетесь партией украинских интересов.

В то время, как в Германии надо восстанавливать мосты, наш Бундесвер нуждается в ремонте и очень много пенсионеров собирают бутылки. Они видят кучу денег, которые им не принадлежат, и хотят отдать эти деньги иностранному государству. Вы даже называете это «моральным долгом» в своём заявлении. Уважаемые коллеги из партии «Зелёных», моральный долг представителей немецкого народа – заботиться о немецком народе, а не об украинском», – обрушился на «зелёных» Фронмайер.

«Мы против воровства, даже если оно окрашено в «зелёный» цвет. Но давайте на минутку предположим, что это не было бы воровством. Что бы мы сделали с этими деньгами? Мы бы их взяли и отремонтировали СП-2, чтобы Германия и наша экономика снова могли получать дешёвую энергию, чтобы мы не попали в зависимость от СПГ. Мы бы помогли восстановить СП-2.

«Зелёные» не могут даже слушать это, потому что для такого государства, как Германия, важно, чтобы этот акт терроризма против нашей собственной инфраструктуры был раскрыт, чтобы мы не терпели, и чтобы мы вернули Северный поток в эксплуатацию», – добавил немец.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить