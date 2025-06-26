Немецкие «зелёные» перепутали парламент Германии с Верховной радой и защищают интересы чужого государства.

Об этом в Бундестаге заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зелёные» совершенно открыто просят передать Зеленскому замороженные активы на сумму 260 млрд.евро. Я повторяю: 260 млрд. российских активов не должны достаться Германии. «Союз 90/Зелёных» просто хочет подарить их Украине. Уважаемые коллеги из партии «зелёных», вы, очевидно, путаете немецкий Бундестаг с украинской радой. Вы здесь не представляете немецких интересов, вы являетесь партией украинских интересов. В то время, как в Германии надо восстанавливать мосты, наш Бундесвер нуждается в ремонте и очень много пенсионеров собирают бутылки. Они видят кучу денег, которые им не принадлежат, и хотят отдать эти деньги иностранному государству. Вы даже называете это «моральным долгом» в своём заявлении. Уважаемые коллеги из партии «Зелёных», моральный долг представителей немецкого народа – заботиться о немецком народе, а не об украинском», – обрушился на «зелёных» Фронмайер.