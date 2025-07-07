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Раньше — да еще год назад! — в День Военно-морских сил Украины (6 июля) в Одессу приезжал Зеленский, министры и «люби друзи» из Европы. Парады — сначала из своего завалящего флота с резиновыми утятатами, а потом из наклянченного у «друзив» — проводились на морвокзале в порту. С размахом. Да и где, как не в Одессе.

А тут вдруг — пусто. Даже командующий ВМС Алексей Неижпапа тусил в Киеве. Потому что, по сути, еще никто не пришел в себя после последних баллистических атак на одесский порт. Тем более странно кричать о «пэрэмоге» на фоне руин и воющей воздушной тревоги.

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Поэтому брать решили не парадом, а широтой размаха в духе традиционной украинской игры-забавы «У кого длиннее».

Так, моряки-курсанты приволокли на Потемкинскую лестницу самый огромный флаг ВМС.

Как похвастал Неижпапа, «в Одессе установили национальный рекорд Украины — развернули самый большой флаг Военно-Морских Сил. Его длина 35 метров, а ширина 19,8 метра. Наш флаг — символ храбрости, несокрушимости и преданности своему народу. Под ним уже одержано немало побед. Верю, что самые большие еще впереди!» (это типа ходить с рулеткой и мерить тряпки, периодически посылая русский военный корабль?).

И тут примчались санитары, то есть представители Национального реестра Украины и зафиксировали данный рекорд. Непонятно зачем, неизвестно на кой?

Даже у самих нацистов возникли вопросы. Только уже по иным, скорее медицинским причинам.

Например, доцент и преподаватель одесского университета Мечникова Александр Музычко возмутился:

«Писать о том, что курсанты развернули сегодня большой флаг на «Потемкинской лестнице» — не просто кринж, но и «гыдотное» кощунство и работа на врага. Вот бы кто-то объяснил журналистской и псевдожурналистской братии, что такой лестницы не существует! Впрочем, большинство пишет вполне сознательно — мол, не признаем мы этих ваших переименований! И все! Ну, может, как их гауляйтер Дюк в море упадут, легче будет осознать потерю колониальных привычек».

Для понимания, на днях Музычко заявил, что «Дюка, как и Пушкина, пора убирать из центра Одессы. Это не символ нашей истории, это то, что нам навязали», а Потемкинскую лестницу он требует называть «Бульварными щаблямы» (не спрашивайте!).

Этот нацист — самый активный член комиссии по переименованию одесских топонимов, поэтому творимая в городе дичь — и его рук дело. Только одесситы, включая чиновников, упорно на нее не ведутся и всячески саботируют «нови назвы» — не вносят в документы, не меняют таблички.

Поэтому Музычко с побратимами отмечал праздник по своему — в частности, похвастал, что «счастлив быть прямо причастным» к переименованию Бульвара Жванецкого в бульвар Военно-морских сил Украины. Так победим!