Дела плохи: В ВСУ хотят брать пожизненно осужденных

В украинской армии могут появиться люди, приговоренные к высшей из мер наказания, предусмотренных уголовным кодексом.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил инструктор по боевой подготовке формирующегося из уголовников украинского батальона «Шквал» Антон Черный.

Он говорит, что его подразделение не единственное, которое комплектуется осужденными.

«Я 3-ю штурмовую, у них есть подразделения, укомплектованные такими военнослужащими. Я знаю другие подразделения. Это не единственный батальон такой», – сказал Черный.

По его словам, в батальоне есть и женщины, которые пришли из мест лишения свободы.

«Ещё в скором времени, возможно, появится, вроде как на рассмотрении это, чтобы мы могли брать тех, которые сидят пожизненно в заключении. Пожизненников пока мы не берём», – добавил инструктор.

Бортник в свою очередь заметил, что для этой категории нужны будут «специальные условия».

