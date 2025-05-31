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Агентство Bloomberg сообщает: Украина заявила, что пропускает платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту (ВВП-варранты) после того, как не смогла договориться о его реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.

Агентство отмечает, что пропуск платежа фактически является дефолтом по данным облигациям.

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Агентство напоминает, что Украина в прошлом году согласилась с инвесторами снять кросс-дефолтный пункт между так называемыми ВВП-варрантам и ее обычными международными облигациями.

«Это защищает ее от сценария, в котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг», – говорится в публикации.

«Варранты, 20% которых сейчас принадлежат Украине, вознаграждают инвесторов, когда реальный экономический рост превышает 3% в год, а платеж, подлежащий уплате 2 июня, связан с экономическим ростом в 2023 году. Однако в пятницу Украина заявила, что мораторий на выплаты по облигациям, введенный в прошлом году, останется в силе до завершения реструктуризации этого долга», – добавляют в агентстве.

Тот факт, что ведомство не смогло договориться с держателями госдолга о реструктуризации майских выплат в размере 600 млн долларов по ценным бумагам, привязанным к ВВП., украинский Минфин признал еще в прошлом месяце. При общем обьеме этого долга в $2,6 млрд.

Это уже тогда означало, что Украина в мае обьявит дефолт. Однако по чисто политическим причинам и западные держатели долга, и ключевые страны Запада продолжают игнорировать этот факт и делать вид, что Украина – исправный заемщик.

«Киеву предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти $600 млн, которая должна быть произведена в конце мая и связана с экономическими результатами 2023 года, если договориться о реструктуризации не удастся вовремя», – пишет британская Financial Times.

Впрочем, на Украине пока что тоже предпочитают делать вид, что ничего не проищошло. Минфин заявил, что будет «рассматривать все доступные варианты» и продолжит переговоры.

В ведомстве считают, что варранты, привязанные к росту ВВП, «были созданы для экономической реальности, которой уже не существует», поскольку «умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной».

Ранее МВФ заявлял, что, «если не урегулировать» ситуацию с этими варрантами, они «представляют серьёзный риск» для устойчивости текущей программы помощи в размере $15,5 млрд и прошлогодней реструктуризации украинского долга на сумму свыше $20 млрд.

«Эти инструменты не должны воспрепятствовать нашему восстановлению. Наша цель – найти справедливое и комплексное решение этого вопроса»- говорят в минфине Украины.

Минфин Украины предлагал владельцам ВВП-варрантов обменять около 30% их на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году, или изменить условия выпуска ВВП-варрантов, отменив выплаты за 2025–2028 года и продлить возможность их выкупа\отмены до мая 2029 года.

Однако владельцы варрантов в ответ предложили Украине заплатить 75% платежа и выпустить новые облигации, от чего отказалась уже сама Украина.