Даже через год у нас не будет столько ПВО, чтобы защитить Украину – полковник Макгрегор
США смогут произвести и поставить на Украину противоракеты к комплексам «Патриот» не раньше, чем через год.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ничего не появится в течение как минимум года в отношении ракет «Пэтриот» и радаров, а когда появится, у вас будет всего 17 минут на противовоздушную и противоракетную оборону. Другими словами, у вас просто нет такого количества ракет, которое вам абсолютно необходимо для эффективной точечной обороны, вы не можете защитить Украину, но можете защитить определенные точки. Сейчас мы даже этого не можем.
А когда речь заходит о потенциальном конфликте с Россией, думаю, что исследование НАТО, опубликованное в прошлом году, все еще актуально. Оно гласит, что мы можем защитить от ракетных и воздушных атак России примерно 5% территории НАТО. Это ничто, поймите, все это абсурд. Вот почему наши угрозы совершенно бессмысленны», – заявил Макгрегор.
