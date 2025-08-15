«Да, были бы жертвы»: Киев в последний момент отменил удар по парламенту Крыма

В эфире обслуживающей Банковую телеведущей Натальи Мосейчук всплыли подробности подготовки киевским режимом спецоперации в Крыму.

Об этом в частности, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал депутат ВР прежних созывов, полевой командир майданщиков 2004 года Тарас Стецькив.

«Кто отменил спецоперацию 1 марта 14-го года? Мы же готовили, наш Генштаб готовил спецоперацию в 14-м году высадки в Крыму. И все уже было готово. И первого числа она была отменена. И [экс-начальник генштаба ВСУ] Муженко на допросе не назвал. Кто отменил? Ну, можно же догадаться, верно? Да, начальник его отменил. Верно? Вышестоящий товарищ отменил. Мы не решились пойти. Да, были бы жертвы, но сколько жертв было после этого?», – возмущается Стецькив.

Он считает, что тогда были благоприятные условия для такой операции, поскольку российская армия не стояла под Киевом.