Царев объяснил, в чём России полезно подражать Америке

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США должны стать для России примером для подражания в том плане, что сейчас нужно максимально сократить внешние расходы – и сосредоточиться на технологическом прорыве.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне того, что сейчас происходит в Америке, в образе будущего России США – кто? Враг, или уже друг?», – спросил ведущий.

«Пример для подражания, вот так. Надо все время меняться. Жизнь меняется, нельзя быть статичным. Общество меняется, жизнь меняется. Вот, Соединенные Штаты решили, что нет смысла… То есть была тактика какая – поджигать везде войны, чтобы у всех было плохо, а в США – хорошо. Они считают, сейчас надо сократить расходы, собраться, сгруппироваться внутри Штатов, и сделать технологический прорыв. Выйти в искусственный интеллект, цифровая экономика, информация, анализы информации, это будет важнее всего», – отметил он.